США разрешили своим авиакомпаниям летать в Харьков, Днепр и Запорожье

Отмечается, что условия безопасности и безопасности "достаточно стабилизированы в некоторых регионах Украины", для обеспечения дополнительных поездок.

Федеральное авиационное управление США (FAA) разрешило американским авиакомпаниям и их компаниям-партнерам возобновить полеты в три украинских аэропорта и некоторых части Черного моря.

Об этом сообщает Reuters. «FAA сообщило, что позволяет осуществлять полеты в три дополнительных аэропорта Украины, в том числе во второй по величине город Украины, Харьков, поскольку он расположен на безопасном расстоянии от зоны боевых действий», – говорится в сообщении.

Также вылеты и прилеты будут осуществляться в международных аэропортах Днепра и Запорожья.

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Отмечается, что условия безопасности «достаточно стабилизированы в некоторых регионах Украины», для обеспечения дополнительных поездок. Кроме того, в течение более двух лет полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах проходили безопасно.

Как известно, после крушения рейса MH17 малайзийских авиалиний FAA в 2014 году рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над оккупированным Крымом и зонами военного конфликта в Украине.