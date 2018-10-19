Правоохранители разоблачили банду мошенников, которая обещала украинцам дешевые авто из-за рубежа (видео)

Аферисты создали ряд фиктивных фирм и открыли офисы в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях.

Правоохранители разоблачили межрегиональную банду автомошенников, которая за год обманула людей более чем на 4 миллиона гривень.

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Как говорится в сюжете ТСН, задержали десять подозреваемых. Аферисты создали ряд фиктивных фирм и открыли офисы в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях.

Мошенники искали желающих приобрести за рубежом автомобили по цене ниже рыночной. Но предупреждали, надо лишь немного машину подождать, но до того оплатить треть стоимости. Обещали вернуть деньги, если товар не поступит.

Авто, как и собственно денег, клиенты так и не получали. Пострадавших пока несколько десятков, однако правоохранители уверены, что на самом деле обманутых гораздо больше.

Подробнее в видео.