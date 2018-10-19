Задержанному на взятке чиновнику «Укравтодора» сообщено о подозрении

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Задержанному при получении неправомерной выгоды в размере 650 тыс. грн сотруднику ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П.Шульгина», который входит в структуру Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, ему сообщено о подозрении по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 17 октября прокуратура Киева задержала при получении взятки чиновника «Укравтодора». Он был задержан при получении второго транша взятки в сумме 590 тыс. грн. Первую часть неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн чиновник получил 16 октября.