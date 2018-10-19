На украинском рынке появились китайские электромобили за 100 тысяч гривень (фото)

Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто разгоняться до 45 км/ч.

В Украине стартовали продажи электромобиля Fulu Mk1, стоимость которой составляет 109,9 тыс. грн, что по курсу доллара по состоянию на 19 октября меньше $4 тыс.

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Электромобиль производит компания из Китая, сообщает портал Autogeek.

Авто отличается довольно маленькими габаритами. Его длина составляет 2 450 мм, ширина - 1 230 мм, высота - 1 550 мм, а масса всего 435 кг. Но при этом конструкторы сделали автомобиль четырехместным.

Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто разгоняться до 45 км/ч.

Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов, отмечает портал.

Как сообщал УНИАН, Продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 64% – до 2490 штук.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, 1612 авто этой модели с января по июль получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций (с десятикратным отставанием от лидера) стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 182 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 123 украинца, и это третий результат на рынке электрокаров.

Также в десятку самых популярных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive - 78 шт; Smart Fortwo - 69 шт.; Tesla Model X - 57 шт.; KIA Soul EV - 53 шт.; Volkswagen е-Golf - 52 шт.; Toyota RAV-4 EV - 46 шт.; Fiat 500е - 37 шт.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.