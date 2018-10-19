Tesla неожиданно снизила цены на один из своих электрокаров

В США начались продажи более дешевой версии Tesla Model 3.

Tesla начала в США принимать заказы на более дешевую версию электромобиля Model 3, стоимостью 45 тысяч долларов, в то время как до этого минимальная стоимость равнялась 49 тысяч долларов, сообщает Liga.net.

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Этот вариант Tesla Model 3 доступен только с задним приводом.

При этом с учетом федеральных и местных калифорнийских субсидий цена новой версии электромобиля составит 35 тысяч долларов.

Как сообщается на сайте производителя, заднеприводная Tesla Model 3 с учетом льгот и экономии топлива обойдется покупателю в 33,2 тысячи долларов.

Ранее компания не афишировала о своих планах выпускать удешевленные Tesla Model 3.

В мае этого года Маск утверждал, что производство Model 3 стоимостью ниже 35 тысяч долларов может разорить компанию. Чтобы получать прибыль при такой цене, Tesla должна выпускать по 5 тысяч электрокаров в неделю.

В начале октября сообщалось, что Tesla перевыполнила план и произвела по итогам третьего квартала около 51 тысячи автомобилей Model 3 (планировалось 50 тысяч).

Как сообщал УНИАН, Илон Маск отстранен на три года от руководства компанией Tesla в рамках мирового соглашения компании с Комиссией по ценным бумагам.