Тендер на ремонт туалетов в поездах Hyundai выиграла «прокладка» с одним работником – СМИ

Фирма уже 3 года успешно «сотрудничает» с «Укрзализныцей».

«Украинская железнодорожная скоростная компания», которое входит в структуру ПАО «Украинская железная дорога» провела тендер на проведение "модернизации отдельных частей интерьерного убранства электропоездов HRCS2" ожидаемой стоимостью 3,98 млн грн.

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Согласно тендерной документации этой «модернизацией» является установление облицовки 180 унитазов в скоростных поездах «Hyundai Rotem», сообщает издание «Залізниця без корупції».

В состав этой «облицовки» входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в 20 тысяч грн за комплект с монтажом.

Тендер по «модернизации» туалетов разыграли 2 компании с разницей в ценах в 5 тысяч грн: ООО «Мир Снабжения» и ООО «Синерджи».

Последняя в своей документации указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для исполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя.

Как отмечает издание, ООО «Синерджи» подало довольно интересную справку о наличии работников, где в начале справки указывается, что фирма имеет необходимый штат квалифицированных работников для монтажа облицовки, а затем указано, что фирма не подает отчетность 1-ДФ, поскольку не использует труд лиц «на условиях, предусмотренных законодательством».

При этом фирма уже 3 года успешно «сотрудничает» с «Укрзализныцей». Ранее ООО «Мир Снабжения» в частности поставляло на УЗ соль, гипсокартон, стеклопакеты, дозаторы для мыла и десятки других наименований.

Для того же филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» ООО «Мир Снабжения» также якобы изготовил на заказ 20 комплектов нижней части обшивки кабины электропоезда Hyundai по 185 тысяч грн за единицу. Тогда «конкурентом» любимца железной дороге также было ООО «Синерджи».

Согласно налоговой отчетности, предоставленной участником в следующих тендерах, официально на предприятии кроме директора работает только 1 работник, а общая их зарплата составляет около 10 тысяч грн в месяц на двоих.

К тому же ООО «Мир Снабжения» не имело права юридически заключать договор с «Укрзализныцей» на разработку оборудования для электропоездов, ведь согласно зарегистрированным КВЭДам фирма может осуществлять только торговые операции, а не производство.

Теперь на счету ООО «Мир Снабжения» уже 25 миллионов гривень, выигранных на государственных тендерах.