Газ для авто стремительно дорожает – названы причины

Ряд сетей АЗС в Украине 18-19 октября увеличили цену на автогаз на 10-30 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 18-19 октября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС ОККО, до 16,79 грн. В сети АЗС WOG газ увеличился в цене на 10 копеек за литр, до 16,58 грн. На заправках Glusco газ подорожал на 14 копеек за литр, до 16,09 грн.

Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 6 копеек за литр, до 16,25 грн.

На столичных заправках KLO цены на сжиженный газ выросли на 10 копеек за литр, до 16,49 грн. Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повышали и региональные игроки: «Автотранс», «Олас», «Катрал ЮГ», ZOG и др.

Таким образом, по состоянию на 19 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине достигла очередного годового максимума – 16,02 грн за литр, и приблизилась к историческим значениям.

Отмечается, что причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита являются сбои в работе «Укрзализныци». Так из-за отсутствия тяги, в ожидании доставки на газонаполнительные станции, простаивают более 300 цистерн с LPG.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.