Юрист указал на пробел в законодательстве по видеофиксации нарушений ПДД

Мобильный телефон, согласно украинскому законодательству, не может быть доказательством нарушения правил дорожного движения.

Съемка нарушений ПДД, в частности, правил парковки, на мобильный телефон — не является доказательством для суда или полиции.

Об этом заявил автоюрист Денис Конюшко, передает «Обозреватель». По его мнению, подобное свидетельство могут легко оспорить, ведь мобильный телефон — это не сертифицированное средство фото - и видеофиксации.

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"Если я сниму правонарушение на свой мобильный телефон, то потом адвокат лица, привлекаемого к ответственности, напишет заявление в суд об отмене указанного протокола, поскольку мой телефон не является сертифицированным", — пояснил Конюшко.

Впрочем, юрист обнадежил: мало кто попытается оспорить подобные протоколы. Кроме того, рано или поздно, но соответствующая судебная практика по этому поводу в Украине все-таки будет разработана, считает он.

"Однако, опять же, у нас как-то принимают законные и подзаконные акты только в одном русле. Никто не думает, что будет, если повернуть немного влево или вправо. Вот есть у нас задача — принять штрафы за парковку, то мы и принимаем" , — подытожил Конюшко.