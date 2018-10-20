С начала года иностранные корабли стали меньше заходить в порты оккупированного Крыма – МинВОТ

Больше всего судов вошло в морские порты оккупированных Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии и Ялты под флагом России.

С начала этого года количество заходов судов иностранных государств в порты оккупированного Россией Крыма уменьшилось.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. «За период с 1 августа 2017 года до 30 сентября 2018 года в портах и портовых акваториях оккупированного Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров», – сообщили в министерстве и добавили, что речь идет о тех суднах, которые оснащены автоматической системой идентификации.

Согласно сообщению, больше всего судов вошло в морские порты оккупированных Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии и Ялты под флагом России (98). Они туда заходили более тысячи раз.

Среди стран, чьи корабли входят в закрытые, по украинскому законодательству, морские порты Палау, Того, Сьерра-Леоне, Коморские Острова, Молдова, Танзания, Панама, Мальта, Судан, острова Кука и Питкерн, Сент-Китс и Невис, а также Турции.

По законодательству Украины, морские порты, расположенные в оккупированном Россией Крыму (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) являются закрытыми для судоходства.