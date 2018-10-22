Гройсман назвал количество отремонтированных дорог за три года

По словам премьер-министра, за последние три года в Украине отремонтировано и построено 6500 км дорог.

На протяжении последних трех лет в Украине отремонтировано и построено 6,5 тыс. км дорог, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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"Я неоднократно говорил, что мы сделаем в Украине хорошие дороги. За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 - 900 км, 2017 - 2100 км, 2018 - около 3500 км.

Как сообщал УНИАН, украинская автодорожная отрасль в 2018 году получит порядка 47 млрд грн за счет гарантированного государственного финансирования и дополнительных источников. Финансирование дорожного строительства в Украине в 2017 году составило около 20 млрд грн.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в 2018 году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн.

С 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2019 год 56 млрд грн на строительство дорог. В частности, на дороги местного значения планируется направить 17,7 млрд грн, 2,5 млрд грн будет направлено на усиление безопасности на дорогах.