«Укрзализныця» за год ввела 5 новых маршрутов скоростных поездов "Интерсити+"

«За 7 месяцев прошлого года, с июня по декабрь, ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» ввело скоростное движение по пяти новым направлениям. На сегодняшний день воспользоваться комфортными скоростными поездами «Интерсити+» могут жители 11 городов Украины», - сказано в пресс-релизе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, в настоящее время скоростная компания эксплуатирует 12 пар скоростных электропоездов категории «Интерсити+».

Согласно сообщению, за указанный период скоростное движение было внедрено по следующим направлениям: с 1 июня - Дарница - Киев - Львов - Трускавец (второй поезд на львовском направлении); с 1 июля - Дарница - Киев – Одесса. «Это первый дневной скоростной поезд, соединяющий столицу Украины с Черноморским побережьем», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, с 22 августа скоростной поезд начал курсировать по маршруту Дарница - Киев - Тернополь (этим поездом можно быстрее доехать из столицы до трех областных центров: Винницы, Хмельницкого и Тернополя); с 28 ноября - Киев - Днепропетровск - Красноармейск, а с 12 декабря - Киев - Кривой Рог.

По данным пресс-службы, в июле прошлого года с целью обеспечения железнодорожного сообщения Донбасса со столицей Украины УЖСК возобновила движение поездов «Интерсити+» по маршруту Киев – Константиновка, а также продлила маршрут поезда Киев - Днепропетровск до Красноармейска, а в августе назначила вторую пару поездов этой категории сообщением Киев – Запорожье.

Читайте также«Укрзализныця» в декабре увеличила перевозку пассажиров в скоростных поездах на 38%Как сообщал УНИАН, с момента внедрения скоростного железнодорожного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на середину декабря 2014 года скоростными электропоездами категории «Интерсити+» воспользовались около 4 млн пассажиров.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.