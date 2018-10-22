Верховный суд признал законными транзитные «евробляхи»

Согласно решению суда, пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввезены с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч.2 ст. 469 Таможенного кодекса.

Верховный суд решением от 1 октября признал незаконным решение о взыскании таможней штрафа с владельцев "евроблях", ввезенных в режиме транзита для собственных нужд.

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Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице суда в Facebook.

Согласно информации, пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввезенными с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины.

"К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, и наложен на него штраф в размере 8500 грн", - говорится в сообщении.

Так, суть спора заключается в том, что истец, являясь владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, в феврале 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим «транзит» заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

В суде также отметили, что в первой инстанции истец выиграл спор у таможни, однако проиграл в апелляционной инстанции, и обратился в Верховный суд с кассационной жалобой.

"Истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного суда Украины № 1-рп / 2015, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 ТК Украины", - говорится в сообщении

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба истца подлежит удовлетворению.

Как следует из обжалуемого постановления о взыскании штрафа, основанием для его принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток) не вывез автомобиль, а продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.

Вместе с тем, Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда Украины, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушение в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено, или находящихся на временном хранении под таможенным контролем, или помещены в режим таможенного склада, однако такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в положениях Кодекса.

"При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 ТК Украины", - говорится в решении Верховного суда.