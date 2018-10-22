Цена автогаза в Украине побила исторический рекорд

По состоянию на 22 октября, средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума.

Стоимость сжиженного газа на отечественных АЗС в период с 19 по 22 октября снова выросла на 10-50 копеек за литр и обновила исторические максимумы.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, за выходные стоимость сжиженного газа росла практически у всех участников рынка. На 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС WOG и Shell, до 16,78 и 16,39 грн соответственно. На заправках «БРСМ-Нафта» газ подорожал на 20 копеек за литр, до 16,29 грн.

В сети АЗС SOCAR и Glusco цена на газ увеличилась на 40 копеек за литр, до 16,79 грн и 16,49 грн соответственно. Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 10 копеек за литр, до 16,35 грн. На заправках Marshal автогаз повысился на 10 копеек за литр, до 15,80 грн.

Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повышали почти все региональные игроки: «Укргаздобыча», «Род-Ник», «Олас», «Катрал ЮГ», ZOG, Gas Point, Jazz Oil, Mango.

Таким образом, по состоянию на 22 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума. Напомним, предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

Отмечается, что причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита являются сбои в работе «Укрзализныци». Так из-за отсутствия тяги, в ожидании доставки на газонаполнительные станции, простаивают более 300 цистерн с LPG.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.