В России могут прекратить полеты три крупнейшие авиакомпании

Согласно новым российским законам с 1 января 2020 все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России.

Новый проект российского Минтранса предусматривает, что с 1 января 2020 все серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России.

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Об этом сообщают "Ведомости".

Также отмечается, что провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

Применение этого документа на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной (2–4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования, говорится в июльском письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у "Аэрофлота", швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у "Уральских авиалиний".

Четвертый игрок – Utair и почти все остальные российские авиакомпании работают с российской "Сирена-трэвел". Исключения: лоукостер "Победа" – с американской Navitair, авиакомпания "Азимут" – c Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной "Ростехом" совместно с аэропортом "Внуково".

Sabre и Amadeus – глобальные лидеры этого рынка, они могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в выполнение постановления ради российского бизнеса. Топ-менеджер авиакомпании – клиента Amadeus говорит, что этот провайдер рассматривает возможность локализации в России.

В то же время, по словам Объедкова, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний.

"Уральские авиалинии" и "Победа" могут легко перейти к российскому провайдеру, но "Аэрофлот" и S7 входят в глобальные авиационные альянсы (Sky Team и One World соответственно), а российские системы пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в альянсах, рассказывали менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ. Однако, как утверждают они, если будет заказ, в течение года системы можно доработать.

По словам Объедкова, будут и другие последствия: полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по One World, иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, из-за чего в год S7 потеряет не менее 5 миллиардов рублей выручки.