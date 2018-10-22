Появилось фото экспресса УЗ в аэропорт «Борисполь»

Главный цвет электрички - белый.

В интернете появилась фотография одного из дизельных поездов "Укрзализныци", который предположительно будет ходить в аэропорт «Борисполь».

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Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый, передает ЦТС.

Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в «Борисполь», нет.

Напомним, компания готовит для маршрута Центральный вокзал Киева - аэропорт «Борисполь» пять рельсовых автобусов Pesa. Они будут выполнять один рейс примерно за 40 минут, по пути делая остановки на станциях Выдубичи и Дарница.

Недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта «Борисполь». Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.

Компания продолжает строить линию между Киевом и аэропортом. Запуск движения, как анонсировалось в конце лета, должен состояться уже в этом году.