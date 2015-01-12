На дороги в этом году выделят 3,4 млрд гривень

На развитие и содержание дорог в 2015 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») получит 3,405 млрд грн.

Согласно обнародованным приложениям к госбюджету Украины на 2015 год, общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» установлена на уровне 20,826 млрд грн.

При этом 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

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Как сообщал УНИАН, в декабре вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляется не будет.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения Олега Федоренко, минимальная потребность дорожной отрасли в год составляет 35-40 млрд грн.

Согласно госбюджету Украины в 2014 году на финансирование «Укравтодора» было выделено 14,415 млрд грн, а на развитие и содержание дорог – 3,248 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.