Омелян обещает Киеву строительство пяти новых развязок
В ближайшее время будет начато строительство пяти крупных развязок вокруг столицы в направлении Житомирской и Одесской трасс.
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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга в министерстве.
"В ближайшее время вместе с мэром Киева мы должны приступить к строительству пяти крупных развязок вокруг столицы, которые существенно облегчат жизнь автовладельцев и киевлян. Развязки будут расположены в направлении Житомирской и Одесской трасс", - сказал он.
Также Омелян сообщил, что в следующем году заработает пилотный проект по автоматическому взвешиванию в движении Weight-in-Motion.
Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что в этом году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения.
По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.