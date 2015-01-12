Кабмин передал имущество Донецкой железной дороги Приднепровской и Южной магистралям

"Укрзализныця" передаст имущество Приднепровской и Южной железным дорогам / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений Донецкой железной дороги (ДЖД), расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №1284-р от 29 декабря 2014 года, опубликованном на портале Кабмина.

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В свою очередь, Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), согласно распоряжению, после завершения инвентаризации государственного имущества, которое находится на балансе структурных подразделений ДЖД и расположено в подконтрольных украинским властям населенных пунктах указанных областей, необходимо осуществить передачу имущества Приднепровской и Южной железным дорогам.

Кабмин также распорядился установить временно, до завершения антитеррористической операции на востоке Украины, территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.

«Министерству инфраструктуры и Государственной администрации железнодорожного транспорта по согласованию со Службой безопасности Украины поручено установить координаты границ Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог, определенных указанным распоряжением», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Кабинет министров Украины постановил на период проведения антитеррористической операции на востоке страны вносить плату за перевозку грузов со станций отправления Донецкой железной дороги на станциях назначения других железных дорог Украины.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.

«Укрзализныця» не раз подчеркивала, что, несмотря на обострение военного противостояния на востоке Украины, Донецкая железная дорога продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).