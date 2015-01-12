Количество ДТП на железных дорогах Украины за год сократилось на 28%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 56 происшествий произошли на железнодорожных переездах, 12 - на путях вне переездов.

В ДТП за отчетный период погибли 19 человек, что на четыре человека меньше по сравнению с 2013 годом, 34 человека получили травмы против 27 человек за 2013 год.

В частности, 22 дорожно-транспортных происшествия на переездах и путях зафиксированы на Юго-Западной железной дороге, 14 - на Львовской, 11 - на Одесской, 9 - на Приднепровской, 7 – на Южной, 5 - на Донецкой магистрали.

«Укрализныця» констатирует, что все ДТП на железнодорожных переездах и путях произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, и в этой связи в очередной раз призывает нарушителей неукоснительно соблюдать эти правила. «Это позволит избежать аварий и обеспечить движение поездов в соответствии с их графиком», - отмечает ведомство.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.