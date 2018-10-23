Нардепы готовят "сюрприз" владельцам "евроблях"

Нардеп Нина Южанина считает, что к водителям "евроблях" необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса — действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей.

Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить финансовую гарантию – денежный залог, который, в случае дальнейшего растаможивания, будет зачтен в сумму необходимых платежей.

Если держатель в определенный срок официально не оформит авто, то денежный залог ему не вернут. Об этом заявила народный депутат от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему "евроблях", передает «Обозреватель».

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Стоит отметить, что сумма залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти автомобиль в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решение растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.

По ее словам, соответствующие законопроекты "продвигаются, должны быть рассмотрены ко второму чтению в комитете, а также будут рассматриваться в зале на следующей пленарной неделе".

"Я хочу обратить внимание всех граждан на то, как изложены в законопроекте №8488 изменения в статьи Таможенного кодекса 469 и 381. Мы предусмотрели, что именно является нарушением. Кроме того, перемещения гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможным", – отметила депутат.

Как подчеркнула Южанина, нынешняя ситуация не может продолжаться долго. По ее словам, существующие нормы по ввозу автомобилей и помещение их в режим транзита, — позволяют получить на основании этого такую льготу как "условное полное освобождение".

"А потом физическое лицо прервало заявленное во время таможенного оформления транзит и не хочет нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью", — добавила она.

Нардеп считает, что к водителям "евроблях" необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса — действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. Наказание, предусмотренное этой статьей — штраф в размере 300% от неуплаченной суммы платежей.