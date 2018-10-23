В Раде рассказали, сколько "евроблях" завезли в Украину с начала года

Только с начала этого года в Украину было ввезено более полумиллиона авто на еврономерах.

С начала 2018 года в Украину было ввезено более чем полмиллиона транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина, сообщает пресс-служба партии.

"Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018, завезено более чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов или меньше я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - цитирует пресс-служба Южанину.

При этом она отметила, что нарушение законодательства при ввозе авто на территорию Украины в режиме транзита или временного ввоза влечет за собой ответственность.

"Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме транзита или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому Постановление Верховного суда (22 октября суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита – УНИАН) содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности - это большие суммы штрафа. Поэтому нужно быстрее принять законы относительно "евроблях" во втором чтении и решить эту проблему и двигаться дальше", – отметила Южанина.

Она сообщила, что в ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему.

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" №8487 и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №8488", - сообщила Южанина.

Она также обратила внимание на то, что сейчас Нацполиция не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, потому эти нормы учтены в проектах законов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Согласно документу, лицо которое, ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривень.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тысячи гривень, повторная фиксация - 170 тысяч гривень лишение права управления на год и изъятие авто.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.