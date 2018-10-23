На украинских пешеходных переходах появятся островки безопасности

Согласно ГСН, минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 метров, минимальная длина - 8 метров.

В Украине с 1 сентября 2018 года действуют новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которыми введено обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть с 4-мя и более полосами движения.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"По статистике, каждый день на дорогах Украины из-за неправильно оборудованных наземных пешеходных переходов погибает около 10 человек. Поэтому для повышения безопасности пешеходов в новых нормах было введено принципиально важное изменение - обязательное обустройство островков безопасности на переходах без светофоров или регулировщика, содержащих четыре и более полос движения. Такая практика действует во всех цивилизованных странах Европы и мира и отныне является нормой у нас. Надеюсь, что с ее воплощением значительно уменьшится количество аварий и повысится безопасность пешеходов на дорогах", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, согласно ГСН, минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть не менее 2 метров, минимальная длина - 8 метров.

"Они могут обустраиваться на разделительной полосе или путем сужения полос движения до 2,75 метра и изгиба оси полосы движения. Центральные островки безопасности должны отличаться по типу покрытия, структурой или цветом, преимущественно быть поднятыми над проезжей частью с возможностью беспрепятственного движения пешеходов, выделенными разметкой или иметь зигзагообразный вид с ограждением дорожного безбарьерного типа", - написал чиновник.

При этом Парцхаладзе отметил, что в случае невозможности устройства островка безопасности на нерегулируемом переходе, необходимо предусматривать регулируемые пешеходные переходы - имеющие исправный светофор или движение на которых руководствуется регулятором.

"Новая ГСН был разработана специалистами госпредприятия "ГосдорНИИ" на замену предыдущей ГСН, которая действовала с 2001 года", - добавил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.