Адвокат рассказал, кто заплатит пострадавшим в масштабном ДТП с 19 автомобилями

Масштабное ДТП произошло сегодня в Киеве, на бульваре Леси Украинки.

В случае с ДТП в Киеве на Печерске, где подъемный кран с неисправными тормозами протаранил 19 автомобилей, все требования о компенсации, скорее всего, выдвинутся к владельцу данного транспортного средства.

Такое мнение высказал адвокат Егор Штокалов. По его словам, вина владельца состоит в том, что именно он допустил в эксплуатацию неисправную машину, передает «Обозреватель».

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"Мы видим, что это мобильный подъемный кран. И скорее всего, он принадлежит какому-то работодателю водителя. И скорее всего, это юридическое лицо", – предположил Штокалов.

Однако он добавил, что только в том случае, если работник находился при исполнении своих трудовых обязанностей, требования будут выдвигаться к работодателю.

"Если же этот автомобиль принадлежит ему (водителю. – Ред.) или это не его рабочее время, то требования будут выдвигаться к нему лично, как к физическому лицу", – подытожил адвокат.

Масштабное ДТП произошло 23 октября в Киеве, на бульваре Леси Украинки. Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, виновником аварии стал автокран, у которого, по словам его водителя, отказали тормоза.