Кличко: Киев подает пример другим городам в создании европейской транспортной инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что Украина станет неотъемлемой частью европейской транспортной инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что Украина станет неотъемлемой частью европейской транспортной инфраструктуры.

Об этом он заявил на семинаре по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованного Всемирной дорожной ассоциацией, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST.

“Украина станет частью европейской транспортной инфраструктуры. Сегодня мы работаем над этим. - Обновляем инфраструктуру, строим новые дороги и развязки, осваиваем новейшие технологии, перенимаем лучший опыт - отметил Кличко. - Все преобразования начинаются со столицы, и Киев это доказывает теми изменениями, которые происходят в городе”, - сказал мэр.

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Основными задачами для столицы, по словам Кличко, в дальнейшем остается обновление и строительство современных дорог, закупка современного общественного транспорта, возведение паркингов, особенно в центральной части города.

“Очень важный вопрос всегда на всех конференциях, когда мы говорим о реформах в Украине, - это вопрос преодоления коррупции, - отметил Виталий Кличко. - Поэтому важный аспект обеспечения прозрачности и подотчетности в дорожном секторе. И Киев, например, сотрудничает с международной инициативой CoST для обеспечения такой прозрачности в работе дорожников. Я благодарен руководству CoST за помощь и сотрудничество”, - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня город обновляет дороги, которые не ремонтировали десятилетиями, возобновляет строительство транспортных развязок, что стояло «замороженным», закупает новую дорожную и специальную технику. В рамках внедрения системы Смарт сити Киев внедряет современные цифровые технологии в управление дорожной инфраструктурой.

Напомним, что семинар по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, организованный Всемирной дорожной ассоциацией, Министерством инфраструктуры Украины, Киевской городской государственной администрацией и независимой инициативой CoST происходит в Киеве 22-23 октября.

В первый день работы участники, среди прочего, обсудили распространение лучшего опыта в долгосрочном планировании и развитии дорожной инфраструктуры, рассмотрели альтернативные пути строительства дорог и варианты финансирования с помощью государственно-частного партнерства.