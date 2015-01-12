С 1 февраля временно прекратится продажа билетов на поезда из Одессы в Ужгород и Черновцы

«Пассажирские поезда №108/107 сообщением Одесса - Ужгород и №136/135 Одесса - Черновцы не отменены. «Укрзализныцей» было принято решение о временном закрытии продажи билетов на указанные поезда с 1 февраля до решения вопроса о возможном изменении периодичности их курсирования», - сказано в пресс-релизе Министерства инфраструктуры Украины.

Читайте также«Укрзализныця» за год ввела 5 новых маршрутов скоростных поездов "Интерсити+"

В то же время, в пресс-службе Одесской железной дороги УНИАН уточнили, что вышеуказанные поезда являются круглогодичными и курсируют по заданным маршрутам ежедневно.

Как сообщал УНИАН, в период рождественских праздников по Украине курсировали 15 дополнительных поездов. По состоянию на конец декабря 2014 года, на зимние праздники "Укрзализныця" предложила пассажирам более 2,1 млн билетов на поезда дальнего сообщения в самых популярных направлениях.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.