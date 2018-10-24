Опасные перевозки: почему три месяца проверок не улучшили безопасность на дорогах

Только в минувшие выходные в Украине произошло несколько аварий с участием автобусов. Так, в пятницу вечером под Жашковом Черкасской области в ДТП попал микроавтобус, в котором находились 17 детей и двое взрослых. По информации помощника начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, на котором группа детей из поселка Ракитное Киевской области возвращалась с экскурсии в Умань, столкнулся с грузовиком. В больницу доставили двух 13-летних девочек и водителя автобуса. Одна из девочек позже скончалась, не выходя из комы. Состояние водителя врачи оценивают, как тяжелое. А в полиции причин происшествия, даже предварительных, пока озвучивать не спешат.

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Уже на следующий день, около шести утра, на трассе «Киев-Чоп» с грузовиком столкнулся автобус «Неоплан», в котором из Львова в столицу возвращались актеры юмористического проекта «Дизель Шоу». Всего в автобусе ехали 14 человек. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская, которая на момент столкновения сидела на переднем сидении возле водителя. В пресс-службе проекта сообщили, что у остальных актеров множественные ушибы и переломы ног и ребер, двое из них доставлены в больницу, но угрозы для жизни актеров нет. Водитель автобуса задержан, суд отправил его под домашний арест.

По некоторым данным, причиной ДТП могло стать то, что водитель уснул за рулем. И, судя по всему, эта версия не лишена смысла. По словам актрисы Ольги Сумской, несколько дней назад на этом же автобусе ездил в Запорожье ее муж вместе с другими артистами и тогда водитель буквально засыпал на ходу. «Мы подозреваем, что автобус мог быть либо технически неисправен, или же у водителя ухудшилось самочувствие, или же он уснул. Точнее установить причины можно будет после проведения необходимых экспертиз», - рассказал УНИАН директор отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Еще один инцидент с пассажирским автобусом в ночь на воскресенье произошел на трассе «Львов-Самбор» – туристический автобус, в котором 50 туристов возвращались с отдыха в Карпатах, загорелся прямо на ходу. Без жертв обошлось чудом. По словам координатора общественной организации «Варта-1» Игоря Зинкевича, пассажиры успели выскочить из пылающего автобуса, бросая свои вещи и документы, которые полностью сгорели вместе с транспортным средством.

Проверки есть, толку нет

Казалось бы, ничего удивительного для украинских реалий в этих происшествиях нет – ДТП с участием пассажирских автобусов и раньше не были редкостью на отечественных дорогах. Но на самом деле все эти случаи привлекают к себе особое внимание, учитывая тот факт, что еще три месяца назад, после масштабных аварий в Николаевской и Житомирской областях, которые унесли жизни 18 человек – пассажиров автобусов, Кабмин поручил Нацполиции и Госслужбе безопасности на транспорте провести проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Как уточнил в комментарии УНИАН заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, в период с 22 июля по 24 сентября было проверено 43 510 единиц пассажирского транспорта, в ходе которых обнаружили отсутствие необходимых для перевозки документов (4 571 случаев), технические неисправности (1 606) и другие нарушения законодательства (3 914).

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А вот протоколов о штрафах было составлено в разы меньше – например, за то же отсутствие документов штрафы были выписаны лишь в 408 случаях, а за нарушение требований безопасности – всего в 232.

Любопытно также, что, несмотря на обещания министра Владимира Омеляна о конфискации транспорта у нарушителей, ни одного автобуса ни у кого не забрали, так как Укртрансбезопасность, по законодательству, не имеет на это прав.

Вместе с тем, по словам Лавренюка, проверки автоперевозчиков продолжаются. Только проку от них, признаются в министерстве, не так много, как хотелось бы. «Меры государственного контроля на автомобильном транспорте эффективны при наличии достаточного количества работников и специального оборудования. Сейчас у Национальной полиция только 24 устройства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, а Укртрансбезопасность испытывает острую нехватку инспекторов. Мы максимально используем имеющиеся ресурсы, однако, кардинальные изменения будут возможны только после полной комплектации обоих ведомств и внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, инициаторами которых являются Министерство инфраструктуры и МВД», - уточнил чиновник.

Например, в Мининфраструктуры уже разработали проект постановления, которым предлагается внести изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Документ предполагает, что с 2019 года небольшие автобусы (от 9 человек с учетом водителя) должны будут оборудовать тахографами – приборами для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Кроме того, еще через год, с января 2020-го, запретят перевозку пассажиров на автобусах, переоборудованных из грузовых в пассажирские, а с января 2021-го – все автобусы в обязательном порядке должны быть оборудованы ремнями безопасности для каждого пассажира.

Текст проекта постановления пока обсуждается в профильных ведомствах. «Проект постановления направлен на согласование в МВД, Минэкономразвития, Минфин, Укртрансбезопасность и Государственную регуляторную службу Украины. По результатам обработки, документ согласован Минфином и Укртрансбезопасностью без замечаний, МВД и Минэкономразвития согласовали его с замечаниями, а Государственная регуляторная служба отказала в его согласовании. Сейчас Министерством инфраструктуры прорабатываются замечания и предложения», - сообщил Лавренюк.

Без инвестиций нет безопасности

В Мининфраструктуры считают, что такие меры должны существенно снизить количество ДТП, связанных с пассажирским транспортом. Но эксперты с этим не согласны. По их мнению, одной только проверкой перевозчиков для решения этой системной проблемы не обойтись.

«Во-первых, у нас нет контроля за скоростным режимом. Законодательно обязать кого-то соблюдать правила практически нереально. Например, в Киеве действует ограничение в 50 км/ч, но его никто не соблюдает, и полиция за это не штрафует. Во-вторых, институт медицинского освидетельствования практически отсутствует, так как сейчас любую справку водители могут купить за 100 гривен и за эти деньги их даже никто не станет осматривать, как это требуется перед тем, как выйти на маршрут. Кроме того, пассажиры, в основном, не возмущаются тому, что водитель может быть, например, нетрезв, и это тоже влияет на безнаказанность перевозчиков. Наше общество склонно больше жалеть водителей, которые работают по 14-15 часов, а не осуждать», - говорит эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

По его словам, перемены в системе осложнены еще тем, что эта сфера слишком коррумпирована. Например, не так давно в пределах Киевской области автобусы хотели оснастить системой mobile eye, которую часто используют коммерческие перевозчики для отслеживания своих грузов. Эта система фиксирует все знаки ПДД на пути водителя и их соблюдение, а также, в случае ДТП, работает по принципу «черного ящика» в самолете и записывает хронологию произошедшего. Но этому проекту воспротивились сами перевозчики и до ее установки на маршрутах дело так и не дошло.

Спикер Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дьяченко, в свою очередь, обращает внимание и на проблему низкого достатка пассажиров - ведь качество и безопасность перевозок напрямую зависит от того, сколько за поездку готов заплатить украинец. То есть, чем беднее пассажир, тем старее автобусы, хуже дороги и менее отдохнувшие водители. А все это, в результате, сказывается на количестве ДТП и их жертвах.

«Конечно, после громких аварий очень часто звучат заявления, предпринимаются меры, но в целом проблемы они не решают. И даже после принятия новых правил это мало что исправит, так как это также потребует дополнительных вложений от пассажира. Любые реформы, направленные на улучшение безопасности на дорогах, должны быть подкреплены помощью государства. Соответственно, перевозчиков нужно стимулировать, чтобы они сами вкладывали средства в обеспечение безопасности. Упразднение дополнительных ограничений в обмен на социальную ответственность могут дать эффект. Водители личных авто и собственники предприятий заинтересованы в том, чтобы их водители и пассажиры находились в безопасности, ведь никому из перевозчиков не выгодны аварии, так как они приносят убытки. И если создать благоприятные условия, то перевозчики будут делать все, чтобы обезопасить пассажиров, и соответственно, получать с этого прибыль», - говорит Дьяченко.

Экс-первый заместитель министра инфраструктуры, директор программы «Инфраструктура будущего» аналитического центра «Украинский институт будущего» Владимир Шульмейстер также соглашается с тем, что меры безопасности требуют инвестиций: «Пока все то, что предпринимается, как мертвому припарка. Для того, чтобы деньги на эти цели появились, нужно провести детенизацию рынка, в том числе, и рынка перевозок. Если переложить проблемы только на плечи перевозчиков, то они вынуждены будут повышать цены на проезд. А это не укладывается в предвыборные политические лозунги».

К сожалению, реализация даже самых лучших устремлений только лишь на бумаге не дает никаких гарантий безопасности в реальной жизни. И пока чиновники продолжают бросаться обещаниями, проверки носят выборочный характер, а на дорогах нет реального контроля, на этих дорогах продолжат гибнуть люди.

Анастасия Заремба