Проезд в маршрутках Киева до конца года может подорожать на 1-3 гривни

В пригороде - на 20-25%. Перевозчики объясняют это ростом стоимости топлива.

Цена проезда в маршрутках Киева до конца года может вырасти на 1-3 гривни, а проезд на пригородных маршрутах - на 20-25% в связи с ростом стоимости топлива.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации «Автоперевозчики Киевщины» Алексей Павленко.

«До конца года цена проезда в Киеве может вырасти на одну-три гривни. При этом в Киевской области цена проезда на пригородных маршрутах может вырасти где-то на 20-25%. Приблизительно на пять-десять гривен. Везде по-разному», - сказал он.

При этом Павленко, отметил, что в следующем году стоит ожидать дальнейшего повышения тарифов. «Мы ожидаем в 2019 году роста минимальной зарплаты, которая тоже повлияет на стоимость проезда на маршрутах не только Киева и Киевской области, но и по всей Украине», - подчеркнул он.

Исполнительный директор ассоциации сообщил, что рост тарифов на проезд в 2018 году связан с повышением цены на топливо. «Многие недооценивают фактор стоимости топлива, но тариф на проезд в основном держится на нем. Топливо выросло приблизительно на 30%, и понятно, что при росте хотя бы на 10% тариф должен был быть пересмотрен. Но перевозчики не делали этого. Они хотели выдержать плановый год при стабильном тарифе. Но, к сожалению, топливо выросло, что повлечет пересмотр размера тарифов», - сказал он.

Павленко отметил, что уже порядка десяти предприятий поставили в известность органы местного самоуправления об изменении тарифов.

При этом он подчеркнул, что перевозчики не должны согласовывать размер тарифа с органами местного управления, а только ставить их в известность. «Тариф отпущен в 2015 году. Согласования нет. Перевозчик только должен поставить в известность», - сказал он.

Также Павленко отметил, что каждый перевозчик сможет предоставить всем желающим экономическое обоснование повышение тарифа.

«Никто не будет подавать тариф необоснованно. Потому что мы понимаем, что люди хотят понимать, за что они платят. Перевозчик должен его обосновать перед людьми», - сказал исполнительный директор ассоциации «Автоперевозчики Киевщины».

Как сообщал УНИАН, с 14 июля разовая поездка в Киеве в метро, троллейбусе, трамвае, коммунальном автобусе, на фуникулере и в городской электричке стоит 8 гривен. При покупке месячных проездных проезд стоит от 6,50 гривни. Столичные маршрутки вслед за метро начали повышать стоимость проезда. Новый тариф, который ввели на некоторых маршрутах, оказался ниже, чем в троллейбусах и трамваях после повышения тарифов.

Справка УНИАН. Ассоциация «Автоперевозчики Киевщины» создана в октябре 2005 года и является самой многочисленной среди транспортных областных организаций в Украине. На данный момент количество участников ассоциации составляет более 50 транспортных предприятий.