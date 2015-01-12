На восстановление дорог Донецкой области нужно 1,5 млрд гривень – глава Донецкой ОГА
18:27, 12 января 2015Транспорт/Связь
1078
Для восстановления автомобильных дорог в Донецкой области необходимо около 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию председателя ОГА Александра Кихтенко.
REUTERS
Согласно сообщению, в результате проведения боевых действий только на территории подконтрольной украинским властям разрушено 481,2 км автомобильных дорог общего пользования, общая сумма ущерба - 1 млрд 177 млн грн. Также разрушено 13 мостов и путепроводов длиной 882,3 погонных метров.
Читайте такжеКличко надеется сделать капитальный ремонт дорог в Киеве в 2015 году
Ранее УНИАН сообщал, что на дороги в этом году выделят 3,4 млрд гривень.
Также сообщалось, что в конце октября глава «Укравтодора» Сергей Пидгайный оценил ремонт поврежденных вследствие военных действий на востоке Украины дорог и объектов дорожной инфраструктуры в 2,283 млрд грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter