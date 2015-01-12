На восстановление дорог Донецкой области нужно 1,5 млрд гривень – глава Донецкой ОГА

Согласно сообщению, в результате проведения боевых действий только на территории подконтрольной украинским властям разрушено 481,2 км автомобильных дорог общего пользования, общая сумма ущерба - 1 млрд 177 млн грн. Также разрушено 13 мостов и путепроводов длиной 882,3 погонных метров.

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Ранее УНИАН сообщал, что на дороги в этом году выделят 3,4 млрд гривень.

Также сообщалось, что в конце октября глава «Укравтодора» Сергей Пидгайный оценил ремонт поврежденных вследствие военных действий на востоке Украины дорог и объектов дорожной инфраструктуры в 2,283 млрд грн.