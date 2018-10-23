Эксперт назвал причины рекордного роста цен на автогаз

По словам эксперта, сейчас нет оснований говорить о сговоре на отечественном рынке или о спекулятивном росте цен.

Рекордный рост цен на автогаз в Украине, который наблюдается последние несколько недель, связан с увеличением мировых цен на топливо, нехваткой ресурса на свободном рынке и снижением курса национальной валюты.

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Об этом УНИАН сообщил директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если говорить о предыдущих колебаниях цен, то мы видели, что темпы были приблизительно одинаковыми и у бензина, и у сжиженного газа, а сейчас сжиженный газ немного быстрее дорожает, чем бензин. Это объясняется тем, что на свободном рынке этого ресурса становится меньше, так как у трейдеров нет подписанных долгосрочных контрактов о поставках газа с производителями, а свободный ресурс сейчас забирают польские, литовские, румынские, болгарские и другие, которые скупают этот ресурс на начало отопительного сезона. Поэтому ресурса становится меньше, плюс гривня подешевела, плюс нефть дорожала», - отметил эксперт.

По его словам, сейчас нет оснований говорить о сговоре на отечественном рынке или о спекулятивном росте цен.

«За последний месяц стоимость на границе выросла на 9% и, соответственно, на 9% подорожал сжиженный газ, то есть где-то на 1,5 грн. Это определяет, то что у нас есть прямая зависимость. В данном случае нет существенных злоупотреблений со стороны трейдеров. Они все понимают, что, поднимая цены, они отпугивают покупателей, что уменьшает их объёмы оборота, а они живут, как и все участники топливного рынка, не за счет высокой маржи, а за счет объемов реализации», - отметил эксперт.

Рябцев также сообщил, что в случае удешевления национальной валюты, цены на автогаз существенно пойдут вверх, так как около 75% сжиженного газа Украина импортирует.

«Если будет дальнейшее снижение курса национальной валюты, то цена на сжиженный газ пойдет вверх», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября средняя стоимость сжиженного газа в Украине повысилась до 16,13 грн/л, достигнув абсолютного ценового максимума.

На некоторых заправках стоимость сжиженного газа достигла 16,8 грн за литр.

Ранее, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала до 12,47 грн за литр.