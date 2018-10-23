В Украине выставили на продажу скандальное российское судно «Норд»

Госпредприятие СЕТАМ выставило на продажу арестованное судно «Норд» за 1,6 млн грн. Все личное имущество членов экипажа будет описано и передано им.

Государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) выставило на продажу по стартовой цене 1,6 млн грн ранее арестованное российское рыбацкое судно «Норд», сообщается в релизе OpenMarket.

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Согласно сообщению, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало на реализацию госпредприятию СЕТАМ (OpenMarket) Министерства юстиции Украины арестованный рыбацкий черноморский сейнер «Норд».

По словам начальника юридического управления Агентства по розыску и менеджменту активов Андрея Потемкина, в связи с событиями в Крыму ранее судно было буквально «отжато» Российской Федерацией.

«Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества, пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением КМУ (Кабинета министров Украины - УНИАН), до момента решения о конфискации, это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда», - цитирует пресс-служба Потемкина.

Как сообщается, все жалеющие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах. Аукцион назначен на 7 ноября.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область, РФ). Длина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 т.

Отмечается, что все личное имущество членов экипажа будет описано и передано им.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. Капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса. 18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией. 4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна «Норд» в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности.

19 октября Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное судно «Норд» Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Справка УНИАН. АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, арестованными в уголовном производстве.

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.