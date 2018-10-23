На Голосеевском проспекте в Киеве асфальт ушел под землю, движение транспорта затруднено (фото)

Причиной провала проезжей части стало повреждение теплосети.

Вечером в Киеве на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса «Экспоцентр Украины» из-за повреждения теплосети произошел провал проезжей части.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

«С 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в связи с перекрытием движения полицией из-за провала проезжей части (повреждение теплосети)», - говорится в сообщении.

Также с 18:09 заблокировано движение автобусов маршрутов № 28 и 91.

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