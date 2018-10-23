Аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно – Анатолий Гиршфельд

Если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава УЗ, то перевозки железнодорожным транспортом ждет коллапс.

Стоимость перевозки железнодорожным транспортом должна быть экономически справедливой и учитывать индексацию цен товаров, которые потребляет отрасль. Тарифная политика должна устраивать не только аграрный сектор, но и Укрзализныцю.

Об этом во время совещания под председательством Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, прошедшей сегодня в Кабинете министров, сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд.

«Я понимаю, что аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно, но так не бывает. Укрзализныця должна закупать все необходимое на рынке, где постоянно растет цена на металл, электроэнергию, топливо», – отметил он.

По мнению Анатолия Гиршфельда, если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава компании, то перевозки железнодорожным транспортом ждет коллапс, который не спасут любые меры, в том числе частная тяга.

«Нужно посчитать, сколько необходимо денег на 5 лет, и ввести тяговую составляющую, которая позволит не просто ремонтировать устаревшую технику, а обновлять подвижной состав. Ремонтировать локомотив 40-летней давности затратно и неэффективно. Минимальный объем финансирования, чтобы в течение 5 лет закупить 200 тепловозов и 300 электровозов, которые крайне нужны зализнице, чтобы решить проблему, – составляет 3 млрд долл. К тому же требуется время для заключения контрактов и изготовления локомотивов. Поэтому Правительство должно взять этот вопрос под свой контроль», – резюмировал Анатолий Гиршфельд.