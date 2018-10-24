BMW отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Европе и Азии

Причиной отзыва названа неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию.

Немецкий автопроизводитель BMW увеличит число отозванных из-за возможных проблем с системой отвода газов автомобилей с более чем 400 тыс. до 1,6 млн.

Читайте такжеBMW протестировала спортивный кроссовер X6 M (фотогалерея)

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Всего, по итогам расследования, будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, произведенных с 2010 по 2017 год. Конкретные модели не называются.

​Причиной отзыва названа неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию. Концерн за год получил около 40 сообщений о проблемах.