В Украину прибыли еще 7 тепловозов американской General Electric

По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, остальные, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года.

В Украину прибыли еще 7 тепловозов TE33AС General Electric с Пенсильванского завода GE Transportation (США), которые, как и 8 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы компании Евгения Кравцова.

«По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, остальные, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года. Задействуем их в перевозках на юге страны - они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее загруженных участках», - отметил Кравцов.

Он добавил, что продолжается процесс сертификации тепловозов.

«После получения сертификата соответствия для приема в эксплуатацию, ориентировочно в ноябре, локомотив GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. Затем локомотивы будут задействованы в перевозках. Сертификацию осуществляет орган по сертификации продукции вагоностроения «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения», - сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что новые тепловозы имеют высокий уровень экологичности. «Железнодорожный транспорт стремится быть «зеленым» видом. Обновление тягового подвижного состава более экологичными локомотивами GE обеспечит увеличение перевозок и уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с существующими тепловозами», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Ранее Кравцов заявлял, что первые восемь тепловозов TE33AС General Electric приступят к работе в ноябре.

«Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.