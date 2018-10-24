Крымский мост рушится: оккупанты подняли ушедший под воду пролет

Съехавший в воду железнодорожный пролет Крымского моста поднят.

Оккупанты извлекли из воды фрагмент железнодорожной части Крымского моста, рухнувший в начале октября.

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"Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку", - сообщили РБК в информационном центре "Крымский мост".

Отмечается, что в ближайшее время завод-производитель должен поставить замену.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.