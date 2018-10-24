Крымский мост рушится: оккупанты подняли ушедший под воду пролет
12:46, 24 октября 2018Транспорт/Связь
4487 3
Съехавший в воду железнодорожный пролет Крымского моста поднят.
Часть Крымского моста рухнула в воду / фото "Город 55"
Оккупанты извлекли из воды фрагмент железнодорожной части Крымского моста, рухнувший в начале октября.
Читайте такжеУ оккупантов рухнула часть Крымского моста (фото, видео)
"Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку", - сообщили РБК в информационном центре "Крымский мост".
Отмечается, что в ближайшее время завод-производитель должен поставить замену.
Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter