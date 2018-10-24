Давтян: Мы планируем наладить полноценное производство польских трамваев Pesa в Киеве

Также чиновник рассказал, на какой стадии находится проект продления линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

Сервисный центр для крупноузловой сборки польских трамваев Pesa откроется в Киеве через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в интервью движению «Честно».

«Недели через две мы планируем открыть сервисный центр Pesa. Там будет проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. Сейчас как раз поступает первый трамвай, который уже будет собран в Киеве. В прошлом у нас были небольшие задержки с запуском цеха. Но наша задача сделать так, чтобы они потом открыли полноценное производство – возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины», – отметил Давтян.

Напомним, Киевская администрация через тендер в прошлом и этом году приобрела польские трамваи Pesa и украинские «Электрон». Ранее в интервью «Украинской правде» мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что из 10 «Электронов» 7 находятся на ремонте через технические неисправности.

«Я посмотрел отчет «Электрона». К большому сожалению, мы сегодня видим, что трамваи «Электрон» у нас не работают и не ездят. В разные периоды времени максимум 2-3 единицы с 7 (сейчас уже 10) ездят. Мы покупаем эти трамваи за такие же деньги, как трамваи Pesa, которые прекрасно ездят. Мы с большим уважением относимся к отечественным производителям и хотели бы, чтобы они развивались, но они должны предоставлять качественный продукт», – отметил заместитель председателя КГГА.

Также чиновник рассказал, на какой стадии находится проект продления линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

«У нас есть идея довести скоростной трамвай до «Дворца спорта». Но на сегодня это не предусмотрено генпланом. Огромный пассажиропоток «Вокзальной» нужно разгрузить. Трамвай можно запустить, скажем, по улице Жилянской, правой полосой. Сделать эту полосу для велосипедов, трамваев и общественного транспорта. Таким образом, там уже никто не будет парковаться, пассажиры безопасно выходить на тротуар. Мы вели переговоры со Всемирным банком, IFC. Все готовы финансировать», – подытожил Дмитрий Давтян.