С начала года отремонтирована тысяча километров дорог госзначения – Гройсман

При этом он подчеркнул, что 1 тысяча километров - это не все дороги, которые отремонтированы за 9 месяцев, так как работы проводятся и на дорогах местного значения.

За 9 месяцев 2018 года отремонтировано 1 тысяча километров дорог государственного значения, но эта цифра вырастет, так как выполнено только 80% плановых работ.

Читайте такжеНа украинских пешеходных переходах появятся островки безопасности

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За 9 месяцев 2018 года отремонтирована тысяча километров дорог госзначения. Но работы продолжаются, и эта цифра вырастет. Только 80% плановых работ выполнено", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что 1 тысяча километров - это не все дороги, которые отремонтированы за 9 месяцев, так как работы проводятся и на дорогах местного значения.

"Надо добавить дороги местного значения, дороги в городах. Поэтому по итогу года будут тысячи километров отремонтированных дорог", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что за 2018 год планировалось отремонтировать 4 тысячи километров дорог всех значений. Однако, скорее всего будет отремонтировано 3,5 тысячи километров, так как в этом году не сработал таможенный эксперимент, и не получены средства от спецконфискации.