Нардеп рассказал, как решить проблему «евроблях» в Украине

По мнению Винника, решать проблему «евроблях» надо не только путем ограничений или новых норм растаможки.

Верховный суд Украины своим решением никоим образом не решил проблему автомобилей на еврономерах.

Об этом заявил в эфире канала “Эспрессо” народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

“Суд определил, что ввоз порядок временного ввоза никоим образом не создает правонарушений, потому что это не предусмотрено Таможенным кодексом. Но это не решает проблемы”, - подчеркнул нардеп.

По мнению Винника, решать проблему «евроблях» надо не только путем ограничений или новых норм растаможки.

“Мое предложение основывалось на взимании ежегодной платы за пользование украинской инфраструктурой. Условно, 200-300, возможно, 400 долларов в год. Без требования обратного выезда авто в течение года. Абсолютно официально. Так бюджет бы получил ежегодно до 10 млрд грн на ремонт дорог. В то же время люди чувствовали бы себя защищенными”, - подчеркнул нардеп.

“Украина является частью европейского общества, и, на мой взгляд, это надо рассматривать не в контексте каких-то административно-ограничительных мер. Так же не совсем верным будет вопрос растаможки, потому что здесь есть очевидный конфликт интересов. Владельцы «евроблях» хотят дешевле, а государство хочет справедливости в отношении тех, кто растаможил свои авто в тот способ, который предусмотрен законом”, - пояснил Винник.