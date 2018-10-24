Новый владелец компании "Ростдорстрой" Юрий Шумахер: несмотря на смену собственников, вектор развития компании не изменится

Бизнесмены Александр Жуков и Александр Рацкевич вышли из состава собственников строительной компании «Ростдорстрой».

Новые собственники - Юрий Шумахер и Евгений Коновалов, которые проработали с экс-собственниками около 20 лет.

Юрий Шумахер сообщил, что решение продать «Ростдорстрой» назревало давно - в силу постоянного места жительства Жукова и Рацкевича (Жуков живет в Лондоне, Рацкевич - в Софии). К тому же, на сегодняшний день компания не является стратегическим активом в их общем бизнес-портфеле.

Также Шумахер заявил, что несмотря на смену собственников вектор развития компании остаётся неизменным: экспансия по Украине, а также выход на международный рынок.