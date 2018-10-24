Новый владелец компании "Ростдорстрой" Юрий Шумахер: несмотря на смену собственников, вектор развития компании не изменится

15:20, 24 октября 2018
Транспорт/Связь
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Актуально
Юрий Шумахер / 6D eDucation

Юрий Шумахер сообщил, что решение продать «Ростдорстрой» назревало давно - в силу постоянного места жительства Жукова и Рацкевича (Жуков живет в Лондоне, Рацкевич - в Софии). К тому же, на сегодняшний день компания не является стратегическим активом в их общем бизнес-портфеле.

Также Шумахер заявил, что несмотря на смену собственников вектор развития компании остаётся неизменным: экспансия по Украине, а также выход на международный рынок.

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