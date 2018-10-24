После аварии в Риме журналисты проверили надежность эскалаторов в киевском метро (видео)

Ежегодно в киевском метрополитене происходит около 30 несчастных случаев на эскалаторах.

После аварии в римском метро, в результате которой пострадало более двух десятков человек, журналисты решили проверить надежность эскалаторов в киевской подземке.

Обрыв эскалатора в столичном метро происходит крайне редко, однако, если по нему прыгать, как это произошло в римской подземке, механизм может сойти с рельсов, и тогда тормозная система становится бессильной, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАдская "мясорубка" в метро Рима: появились подробности и жуткие кадры аварии (фоторепортаж, видео)

Отмечается, что ежегодно в киевском метрополитене происходит около 30 несчастных случаев на эскалаторах. Чаще всего в таких случаях травмируются люди пожилого возраста, которым уже трудно удержать равновесие на подвижных ступеньках, или жители сел, для которых такой механизм является необычным.

Журналисты также поинтересовались у полицейских, может ли повториться римский сценарий в Киеве. Правоохранители отмечают, что во время проведения и после футбольных матчей в столице ближайшие к стадиону станции метро закрывают, чтобы не создавалась давка. Пройдя несколько километров до следующей ближайшей станции, футбольные фанаты начинают вести себя спокойнее, отмечают полицейские.

Как сообщал УНИАН, на станции метро Repubblica в Риме фанаты российского футбольного клуба ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов УЕФА с римским клубом "Рома", прыгая на эскалаторе, вызвали его поломку. В больницы были госпитализированы 24 человека, среди которых также итальянцы и украинцы. Одному человеку частично ампутировали стопу.