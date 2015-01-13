Украинский рынок б/у автомобилей в 2014 году сократился почти в 2 раза

Согласно сообщению, в 2014 году по сравнению с результатами 2013 года наименьшее сокращение продаж на рынке б/у автомобилей было отмечено в сегменте коммерческих авто – на 44% - до 58,191 тыс. авто. Сокращение объемов продаж легковых автомобилей составило 53% - до 3,629 тыс. авто, а продажи автобусов сократились на 63% – до 696 единиц.

При этом в ассоциации отметили, что сокращение рынка новых автомобилей в 2014 году составило 55%.

По данным «Укравтопрома», объем первичных продаж автомобилей в Украине в декабре вырос относительно результатов ноября на 29% - до 19,563 тыс. единиц, в том числе на б/у автомобили пришлось 56% первичного рынка, или 11 тыс. штук.

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Первичные продажи импортных б/у коммерческих автомобилей в декабре 2014 года выросли на 44% по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,609 тыс.

В сегментах легковых автомобилей и автобусов также зафиксирован рост относительно ноября. Первичный рынок б/у автобусов вырос на 35% - до 92 единиц, а рынок легковых авто вырос на 2% - до 301 шт.

По мнению ассоциации, рекордное количество объема продаж импортных коммерческих автомобилей с пробегом было достигнуто в связи с ожиданием новых изменений в налоговое законодательство Украины.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в ноябре выросли почти в 4 раза, до 7,729 тыс. штук.

В Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей по итогам 2013 года вырос на 14% – до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.