Поезд «Интерсити+» Киев – Кривой Рог за месяц перевез более 5 тысяч пассажиров
Скоростной поезд украинского производства категории «Интерсити+» №740/739 по маршруту Киев – Кривой Рог с момента осуществления своего первого рейса 12 декабря 2014 года и по состоянию на 12 января 2015 года перевез 5215 пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Согласно сообщению, в период с 1 по 12 января средняя заполняемость этого поезда в направлении Кривого Рога достигла 40%, а в направлении Киева - 50%.
«Полученные показатели и динамика реализации проездных документов свидетельствуют о том, что криворожцы и гости города высоко оценили преимущества скорости и комфорта скоростных поездов «Интерсити+», - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что новый поезд курсирует по заданному маршруту через день: из Киева - по четным числам, из Кривого Рога - по нечетным.
В частности, поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский в 17:29 и прибывает в Кривой Рог в 22:30. В обратном направлении поезд отправляется в 08:01 и прибывает в столицу в 13:00.
Читайте также«Укрзализныця» в декабре увеличила перевозку пассажиров в скоростных поездах на 38%Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, 12 декабря 2014 года запустило скоростной поезд категории «Интерсити+» №740/739 по новому маршруту Киев – Кривой Рог. На данном маршруте скоростная компания задействовала электропоезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ЭКр-1.
Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.
В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.
Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.