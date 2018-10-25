Из-за дизельного скандала суд наказал Porsche на десятки миллионов евро

Инвесторы считают себя обманутыми из-за позднего сообщения об эмиссионном скандале. Porsche SE, крупный акционер компании, собирается обжаловать решение.

Земельный суд в Штутгарте вынес вердикт по жалобе инвестора, связанной с дизельным скандалом VW, который контролирует автопроизводителя Porsche.

По решению суда, автоконцерн слишком поздно сообщил финансовый рынок о последствиях "дизельгейта". Один из истцов, пенсионный фонд одного из городов Великобритании, таким образом должен получить 3,2 миллиона евро от холдинга Porsche SE - одного из крупных акционеров VW. Еще одному инвестору присудили 44 миллиона евро, передает DW.

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Это не единственные жалобы инвесторов против Porsche и Volkswagen. По мнению истцов, торможение руководства компании относительно сообщений рынка о рисках скандала привело к их потерям из-за скачков стоимости акций. Porsche отвергает эти претензии. Ожидается, что автоконцерн будет оспаривать выплату штрафных сумм.

"Дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года вокруг концерна Volkswagen. Тогда оказалось, что во время тестов программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. Впоследствии в манипуляциях данными заподозрили и других автопроизводителей.