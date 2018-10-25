Премьер проехался в железнодорожном экспрессе из Киева до аэропорта "Борисполь" (видео)

Гройсман анонсировал начало работы экспресса на ноябрь.

Едем железнодорожным экспрессом до аэропорта "Борисполь". В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 25, 2018

Премьер-министр Владимир Гройсман проехался в скоростном поезде из Киева до аэропорта "Борисполь".

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Об этом он сообщил в Twitter. "Едем в железнодорожном экспрессе до аэропорта "Борисполь", – написал премьер.

"В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", – отметил глава правительства.

Напомним, недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь". Она будет называться просто - Борисполь-аэропорт.

Компания продолжает строить линию между Киевом и аэропортом. Запуск движения, как анонсировалось в конце лета, должен состояться уже в этом году.