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Над Ичней полностью открыли воздушное пространство (видео)

11:05, 25 октября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил заместитель директора "Украэроруха" - начальник "Украэроцентра" Александр Волков, сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Сегодня в 00:00 мы полностью открыли воздушное пространство от поверхности Земли до бесконечности в радиусе 30 километров от эпицентра взрывов 9 октября на складах с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области", - сказал Волков.

В "Украэрорухе" заверили, что на операционный авиатрафик эта ситуация никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не вызвала.

Меры безопасности будут продолжаться до полного разминированию участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

По факту взрывов на арсенале открыто два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 миллионов гривень.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановления движения железнодорожного, автомобильного транспорта.

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Теги: #взрывы боеприпасов#Ичня