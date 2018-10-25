Над Ичней полностью открыли воздушное пространство (видео)

В "Украэрорухе" заверили, что на операционный авиатрафик взрывы боеприпасов не повлияли и никаких задержек для воздушных судов не повлекли.

Над Ичней Черниговской области после ликвидации пожара на военных складах полностью открыли воздушное пространство.

Читайте такжеНа момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов

Об этом заявил заместитель директора "Украэроруха" - начальник "Украэроцентра" Александр Волков, сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Сегодня в 00:00 мы полностью открыли воздушное пространство от поверхности Земли до бесконечности в радиусе 30 километров от эпицентра взрывов 9 октября на складах с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области", - сказал Волков.

В "Украэрорухе" заверили, что на операционный авиатрафик эта ситуация никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не вызвала.

Меры безопасности будут продолжаться до полного разминированию участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

По факту взрывов на арсенале открыто два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 миллионов гривень.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановления движения железнодорожного, автомобильного транспорта.