"Новая Почта" повысила тарифы на основные услуги

В то же время доставка грузов по городу и области остается без изменений.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" увеличила тарифы на основные услугу в среднем на 2-5 гривень, сообщается в пресс-релизе компании.

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Согласно сообщению, с 25 октября "Новая Почта" меняет несколько тарифов. В частности, на 5 гривень увеличивается стоимость отправки посылок из отделения в отделение весом до 30 килограмм, а также по адресу. На 0,5 гривни возрастает доплата за 1 килограмм грузов весом более 30 килограмм при доставке по Украине.

В то же время доставка грузов по городу и области остается без изменений.

"Мы повышаем тарифы всего на 2-5 гривень на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на топливо, от которого зависит многое в нашем бизнесе, выросли на 8 гривень за литр за тот же период. Чтобы сохранить и улучшить качество доставки, мы вынуждены изменить тарифы", - цитирует пресс-служба директора "Новой Почты" Александра Бульбу.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития выделил "Новой почте" в начале апреля этого года кредит на сумму 9,5 миллиона евро сроком на 7 лет на строительство сортировочного терминала в Хмельницком. Инновационный сортировочный терминал построят до конца 2018 года.

В планах компании – запуск семи логистических хабов по всей Украине. Уже известно, что такие терминалы появятся во Львове и Харькове.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. На данный момент компания имеет около 2,5 тысячи отделений.