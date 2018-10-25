Экспресс в "Борисполь" запустят уже в ноябре - Гройсман

Премьер-министр отметил, что удалось реализовать проект дешевле, чем планировалось изначально (в начале 2018 года ожидаемая стоимость была 600-700 миллионов гривень).

Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал "Киев-Пассажирский" с крупнейшим международным аэропортом Украины "Борисполь", будет запущен в ноябре, а не 1 декабря, как планировалось раньше.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал он.

Премьер-министр отметил, что удалось реализовать проект дешевле, чем планировалось изначально (в начале 2018 года ожидаемая стоимость была 600-800 миллионов гривень).

"Проект стоил около 580 миллионов гривень. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного "Воздушного экспресса" в 2010 году составляла 3,2 миллиарда гривень. По плану, между терминалом аэропорта и платформой экспресса будет крытая галерея. Это удобно - дождь или снег пассажирам не помешает", - подчеркнул глава правительства.

Также, Гройсман сообщил, что цена проезда будет 80 гривень.

"Борисполь" - крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривень", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный "Укрзализныцей" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь". Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут. Изначально планировали вложиться в 600-800 миллионов гривень.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.

Последний раз соединить аэропорт "Борисполь" с Киевом пытались в 2011 году. Тогда, в Украина в 2011-2012 годах достигла соглашений с Эксимбанком Китая о финансировании ряда проектов. Согласно условиям одного из них, для реализации проекта "Воздушный экспресс" Эксимбанк Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 миллиона долларов. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 миллионов долларов кредита. После этого в министерстве проект в изначальном виде назвали "бесперспективным" и начали переговоры о его переформатировании.