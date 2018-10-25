Кроссовер Tesla Model Y готов к серийному производству - Маск
Глава компании Tesla Илон Маск одобрил финальный прототип электрического кроссовера Model Y, тем самым переведя его из стадии проектирования в стадию производства.
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Об этом сообщил портал The Verge.
"Мы добились существенного прогресса в Model Y", - приводит слова Маска портал.
В то же время глава Tesla отметил, что полномасштабное производство нового электромобиля начнется не раньше 2020 года. Хотя ранее Маск обещал показать новый зеленый кроссовер в марте следующего года.
Глава Tesla не раскрыл подробностей касательно проекта Model Y, но одна из причин переноса даты производства, по мнению портала, - это отсутствие на сегодняшний день необходимых производственных площадей.
В настоящее время автозавод во Фримонте (штат Калифорния) работает на пределе своих возможностей. Руководство даже было вынуждено в начале этого года развернуть рядом с основным корпусом громадный шатер для того, чтобы нарастить до намеченных объемы производства электромобиля Model 3.