Кроссовер Tesla Model Y готов к серийному производству - Маск

При этом Маск подчеркнул, что полномасштабное производство нового электромобиля начнется не раньше 2020 года.

Глава компании Tesla Илон Маск одобрил финальный прототип электрического кроссовера Model Y, тем самым переведя его из стадии проектирования в стадию производства.

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Об этом сообщил портал The Verge.

"Мы добились существенного прогресса в Model Y", - приводит слова Маска портал.

В то же время глава Tesla отметил, что полномасштабное производство нового электромобиля начнется не раньше 2020 года. Хотя ранее Маск обещал показать новый зеленый кроссовер в марте следующего года.

Глава Tesla не раскрыл подробностей касательно проекта Model Y, но одна из причин переноса даты производства, по мнению портала, - это отсутствие на сегодняшний день необходимых производственных площадей.

В настоящее время автозавод во Фримонте (штат Калифорния) работает на пределе своих возможностей. Руководство даже было вынуждено в начале этого года развернуть рядом с основным корпусом громадный шатер для того, чтобы нарастить до намеченных объемы производства электромобиля Model 3.