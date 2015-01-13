Количество незаконных вмешательств в работу железных дорог из-за диверсий боевиков утроилось

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на департамент безопасности движения ведомства.

«Такое количество нарушений является следствием боевых действий и диверсий сепаратистов, направленных на разрушение транспортной инфраструктуры и дестабилизацию ситуации в Украине», - подчеркивается в сообщении.

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Согласно сообщению, за указанный период ведомство зафиксировало 169 сообщений об установлении взрывных устройств на вокзалах, в подвижном составе и на других объектах инфраструктуры, при этом было выявлено 65 таких устройств в подвижном составе и объектах инфраструктуры.

Также в прошлом году выявлен 101 случай насилия в отношении персонала железнодорожного транспорта при исполнении ими служебных обязанностей, тогда как в 2013 году было зафиксировано 12 таких случаев.

В сообщении отмечается, что количество краж и повреждений элементов подвижного состава и инфраструктуры, которые привели к перерыву в движении поездов более чем на 30 минут или отцеплению подвижного состава от поездов в пути следования, возросло более чем в четыре раза – до 419 случаев. Участились также случаи подкладывания посторонних предметов на рельсы, что привело к наезду на них поездов или перерыву в движении более чем на 30 минут - 41 случай против 28 за 2013 год.

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Посторонние лица 37 раз перекрывали движение поездов, тогда как в 2013 году был зафиксирован 21 такой случай.

В пресс-службе напомнили, что в результате нарушений водителями правил дорожного движения на железнодорожных переездах "Укрзализныци" за 2014 год произошло 68 случаев дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек и 34 травмированы. «Ни в одном ДТП вина подразделений "Укрзализныци" не установлена», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

В 2013 году ведомство зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,6 тыс. грн.