В Киеве запускают единый электронный билет для оплаты проезда – пока в тестовом режиме

В коммунальном транспорте до ноября будет установлено необходимое для этого оборудование.

В Киевском муниципальном транспорте с 1 ноября вводится в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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«Мы находимся на финальном этапе запуска единого электронного билета в общественном транспорте. С 1 ноября начинается тестирование системы, по результатам которого будет решен вопрос о полномасштабном запуске. Пока установлено 1500 валидаторов в общественном транспорте», - сказал директор Департамента Юрий Назаров.

Он заверил, что к ноябрю во всем коммунальном транспорте будет установлено необходимое оборудование.

«Количество валидаторов в отдельно взятом транспортном средстве разное и зависит от количества «дверей», - добавили в департаменте.

Подробности запуска электронного билета планируется обнародовать в ближайшие дни в ходе представления новой системы оплаты проезда.

В то же время, на сайте Киевской городской госадминистрации обнародовано распоряжение КГГА №1887 от 22 октября, в соответствии с которым валидаторы должны быть установлены на подвижном составе пассажирского транспорта перевозчиков любой формы собственности, которые работают в Киеве.

Документ в целом утверждает порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, независимо от форм собственности.

Порядком определено, что носителем е-билета может быть: транспортная карта, банковская карта, социальная (льготная карта), QR-код, ученический и студенческий билеты, электронное портативное средство с установленным соответствующим программным приложением.

Также предусмотрены различные виды электронного билета: разовый, проездной на определенный период без ограничения количества поездок, проездной на определенный период и определенное количество поездок; проездной, работающий с момента его покупки; проездной, работающий с момента его активации и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение месяца столичная власть представит электронный билет для проезда в общественном транспорте.